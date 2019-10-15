Под Тюменью с поезда ссадили детей, приехавших «зацепом» из соседней области

Двое школьников 11 и 9 лет проехали на грузовом поезде целый час, пока их не заметили железнодорожники. Детей на станции Утяшево встретили сотрудники тюменского линейного отдела МВД России на транспорте.

Как уточняет пресс-служба тюменского линейного отдела МВД России на транспорте, два школьника, жители поселка Тугулым Свердловской области, запрыгнули на подножку хвостового вагона грузового поезда, когда тот на небольшой скорости проезжал мимо станции Тугулым. Дети собирались прокатиться немного и спрыгнуть с поезда, но тот набрал скорость и дальше шел без остановок.

Во второй половине дня в субботу, 12 октября, работники железной дороги на перегоне между Тугулымом и Кармаком заметили детей, находившихся между вагонами проезжающего поезда.

Железнодорожники известили транспортную полицию, которая выехали на станцию Утяшево, где была ближайшая остановка поезда. Детей сняли с поезда, полицейские провели с ними разъяснительную беседу, рассказав, почему опасно кататься на подножках вагонов. Родителей мальчиков привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Тюмень, служба информации

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