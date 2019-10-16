В Тюмени самосвал оставил без горячей воды четыре дома

В Тюмени прокуратура привлекла к административной ответственности компанию, по вине которой без горячей воды остались четыре многоквартирных дома.Работники компании «Перестрой-ка» повредили теплотрассу, когда занимались благоустройством двора, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В отношении ООО «Перестрой-ка» по итогам проверки прокуратуры Калининского АО города Тюмени было возбуждено административное дело за повреждение объектов и систем водоснабжения.Надзорное ведомство уточняет, что 3 октября работники компании отсыпали песчаное основание на проездах у дома №83 по улице Демьяна Бедного. Автосамосвал проехал по участку сетей и повредил трубу горячего водоснабжения. Двор был залит кипятком. В результате, было ограничено водоснабжение жилых домов. Компания устранила повреждение своими силами.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.10.19

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