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Среда, 16 октября 2019, 15:00 мск

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Тюменские гаишники проверят мотоциклистов за гонку на улицах города. ВИДЕО

Тюменские автоинспекторы начали проверку нарушений правил дорожного движения тюменскими мотоциклистами. Поводом стал видеоролик, выложенный в группе «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте».

Пользователь, выложивший видео в сеть, подписал его «Ого! Не повторять. Выполнено профессионалами». На видео двое мотоциклистов гоняют по центральным улицам города, поднимая мотоциклы на заднее колесо, обгоняя на высокой скорости движущийся автотранспорт и выезжая на выделенную полосу для автобусов, игнорируя разметку.

Видео набрало 25 тысяч просмотров и более 110 комментариев. Мнения тюменцев разделились. «Нет, ребята, это далеко не профессионализм. Профессионал своего дела не будет подвергать опасности окружающих», «А где тут профессионалы-то? Глупость вижу. Профессионализм – нет», «Самый настоящий глупизм! Профессионалы такого дела выполняют трюки в специально отведённых местах, а не там, где может быть другая человеческая жизнь», – пишут противники уличных гонок.

Их оппоненты, напротив, уверены, что мотоциклисты никому не помешали. «Фу, сколько желчи в комментариях. Кого-то задели, помешали движению? Покатались ребята, и ладно. Было бы место где заниматься подобным, занимались бы там, а не на улицах города, так же как и автолюбители», – написала одна из автомобилисток.

В ГИБДД заезд гонщиков не одобрили и начали по этому факту проверку. Как заявили в пресс-службе ведомства, пока гонщиков установить не удалось, но их можно привлечь к ответственности как минимум за нарушение разметки.

Тюмень, служба информации

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