Президент Путин обновил состав судей Тюменской области

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Величко председателем Калининского районного суда города Тюмени. Вместе с Величко указом назначены трое судей в Ленинский районный суд и один судья в Калининский суд.
Указ президента был опубликован во вторник, 15 октября. Судьями Ленинского районного суда назначены Анастасия Старцева, Иван Добрынин и Алексей Терентьев. В среду, 16 октября судьи приняли присягу. Судьей Калининского суда назначена Анастасия Грахова.
Александр Величко руководит судом Калининского округа с 2013 года, нынешнее назначение означает продление его полномочий на шесть лет. Супруга председателя Калининского суда – депутат тюменской городской думы, директор птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксана Величко.
Тюмень, служба информации
Тюмень. Другие новости 16.10.19
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