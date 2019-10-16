Президент Путин обновил состав судей Тюменской области

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Величко председателем Калининского районного суда города Тюмени. Вместе с Величко указом назначены трое судей в Ленинский районный суд и один судья в Калининский суд.

Указ президента был опубликован во вторник, 15 октября. Судьями Ленинского районного суда назначены Анастасия Старцева, Иван Добрынин и Алексей Терентьев. В среду, 16 октября судьи приняли присягу. Судьей Калининского суда назначена Анастасия Грахова.

Александр Величко руководит судом Калининского округа с 2013 года, нынешнее назначение означает продление его полномочий на шесть лет. Супруга председателя Калининского суда – депутат тюменской городской думы, директор птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксана Величко.

Тюмень, служба информации

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