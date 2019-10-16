В Тюмени раскрыли преступную группу, нападавшую на вахтовиков в 90-е

Тюменскими сыщиками уголовного розыска совместно со следователями СК РФ удалось раскрыть жестокое убийство вахтовика, совершенное 29 лет назад. Задержанные оказались участниками преступной группы, которая занималась вымогательствами, грабежами и разбойными нападениями на вахтовиков в 90-е годы.

По данным следствия, 8 октября 1990 года в Тюмени около железнодорожного вокзала был убит 38-летний житель Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, злоумышленники предложили мужчине выпить в подвале строящегося на площади возле вокзала многоэтажного дома. В подвале преступники оглушили вахтовика ударами деревянным брусом и металлической трубой, после чего один из нападающих несколько раз ударил лежащего мужчину ножом в сердце.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в убийстве принимали участие четверо мужчин и одна женщина. Они забрали у убитого деньги, ценные вещи и скрылись.

Тело свердловчанина было обнаружено, правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве с отягчающими обстоятельствами, поиском убийц занимались лучшие кадры местной милиции, но раскрыть епреступление по горячим следам не удалось. Уголовное дело было приостановлено.

Спустя 29 лет сотрудники управления уголовного розыска областной полиции изучали нераскрытые дела прошлых лет. Сопоставив и проанализировав имеющиеся факты, они вышли на 55-летнего мужчину, который отбывает срок в исправительной колонии. Мужчина сознался в давнем убийстве, сдал подельников и рассказал, как они «охотились» за вахтовиками с северной зарплатой.

Один из членов преступной группы торговал на вокзале видеокассетами. На его торговой точке преступники и находились, выбирая себе жертву. Когда цель была найдена, вахтовика заманивали в безлюдное место и отнимали деньги. Предлоги были разные, преступники не только предлагали жертвам выпить, но и использовали в своих целях женщин легкого поведения. В разное время в состав группы входило до семи человек.

До раскрытия убийства дожили лишь трое преступников. Они задержаны, расследование дела продолжается. Полиция обратилась ко всем, кто обладает какой-то информацией об аналогичных преступлениях, обращаться в полицию.

Тюмень, служба информации

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