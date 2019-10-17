Мэрия Тюмени потратит четверть миллиона рублей на поиск «жучков» в чайниках, холодильниках и микроволновках

Администрация Тюмени провела закупку услуг по поиску средств перехвата информации (в просторечье – «жучков») в электронных приборах иностранного производства. Итоговая цена контракта составила 240 тысяч рублей. Проверке подвергнутся не только телефоны, но и холодильники, чайники и светильники.

Согласно опубликованным на сайте «Тасс бизнес» данным, «специальную проверку технических средств иностранного производства на отсутствие в их составе возможно внедренных электронных устройств перехвата информации» предстоит провести по 30 позициям. Среди них три компьютерных моноблока, один системный блок, два монитора, три телефона, ноутбук, кондиционер, настенные часы, электрический чайник, микроволновая печь, холодильник и другие электронные приборы. Заказчиком выступила администрация городского округа город Тюмень.

Начальная цена, которую была готова заплатить администрация города, составляла чуть менее 339 тыс рублей. На аукцион заявились две компании: екатеринбургский НТЦ ФГУП «НПП «Гамма»» и ООО «Частная охранная организация «Аргумент»». Обе они предложили цену в 240 с небольшим тысяч рублей. Выиграло аукцион ФГУП «НПП «Гамма»», за свою работу оно получит ту сумму, с какой изначально заявилось на торги. На проверку техники у сотрудников компании будет 10 дней с момента заключения контракта.

Тюмень, служба информации

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