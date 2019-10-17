Губернатор Моор договорился о прямом авиарейсе в Татарстан

О возможном открытии прямого авиасообщения между Тюменью и Казанью договорился на встрече с президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщила пресс-служба тюменского губернатора.

Встреча руководителей регионов прошла в среду, 16 октября, в казанском кремле. Стороны пришли к выводу, что открытие прямого рейса «позволит укрепить деловые контакты, а также будет способствовать росту межрегионального туристического потока».

Когда может быть запущен авиарейс и какой может быть его периодичность, не сообщается. «Эта тема будет поддержана и нашим регионом, и Тюменской областью», – цитирует президента Татарстана издание «Казань 24».

Тюмень, служба информации

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