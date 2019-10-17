В Тюменской области осужден живодер, изрубивший топором щенка на глазах у детей

Живодер из райцентра Аромашево, убивший щенка на глазах своих маленьких детей, приговорен к исправительным работам. В течение года он будет отдавать государству 10% от своего заработка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

ЧП произошло нынешним летом. В июле пьяный отец четверых детей у них на глазах изрубил топором щенка своей сожительницы, которого звали Барсик. Перед этим мужчина заявил супруге, что давно хотел убить щенка. Он вышел во двор, где играли его дети, поймал собаку и три раза ударил ее топором. После этого еще живое животное селянин положил в пластиковый пакет и выбросил в мусорный контейнер. Позже на допросе мужчина объяснял, что разозлился на пса, потому что тот его укусил, а до этого гонялся за курицами.

Труп щенка обнаружила девочка, которая шла мимо мусорного контейнера. Она сообщила о находке матери, а та поставила в известность полицию.

Кроме жестокого обращения с животными суд признал мужчину виновным в избиении односельчанина 23 августа.

Голышманово, Аромашево, служба информации

Голышманово, Аромашево. Другие новости 17.10.19

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