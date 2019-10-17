Полиция рассказала подробности ограбления банка в Тюмени. ВИДЕО

Министерство внутренних дел опубликовало кадры с камер видеонаблюдения банка «Открытие», записанные во время ограбления одного из офисов кредитной организации 17 сентября. Также МВД подтвердило, что нападавший – уроженец одной из республик Закавказья, о чем «Новый день» сообщил еще 20 сентября.

На распространенном пресс-службой МВД видео видно, как мужчина в маске врывается в офис банка с «предметом, походим на пистолет». Он наводит пистолет на работников кредитной организации, хватает одну из сотрудниц за шею и, держа ее перед собой, идет в другое помещение банка. Потом преступник похищает деньги и убегает. Всего грабитель похитил в банке 1,2 млн рублей.

Как писал «Новый день», 20 сентября преступник был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии. По обвинению в разбое в особо крупном размере мужчина был помещен в СИЗО.

Как писал «Новый день», грабителем, забравшим из отделения банка «Открытие» в Тюмени 1,2 миллиона рублей, оказался родственник одного из армян, устроивших стрельбу в ТРЦ «Кристалл» в Тюмени. Мужчину вычислили и задержали дома в Тюмени. Похищенные в банке деньги разбойник потратил на погашение кредитов и личные нужды, сообщили в пресс-службе полиции.

Тюмень, служба информации

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