Тюменская ГИБДД попросила водителей не превращать пятницу в «день жестянщика»

В день первого снега в пятницу, 18 октября, ГИБДД Тюменской области напомнила автомобилистам о возможности обледенения дорог, гололеда и ледяных дождей. Автовладельцам порекомендовали перейти на зимнюю резину, а неопытным водителям не ездить за город.

В ГИБДД отметили, что с утра гололед отмечался на региональной автодороге Тюмень-Нижняя Тавда, но к середине дня ситуация на дорогах области улучшилась. Тем не менее, «автоинспекторы настоятельно рекомендовали автомобилистам переходить на зимнюю резину и очень внимательно относиться к выбору дистанции, чтобы первый день снегопада не превратился в «день жестянщика».

В первой половине дня на дорогах области было спокойно. Случилось одно ДТП с участием пешехода: на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на женщину. Тем не менее, в ведомстве предупредили, что к вечеру дорожная обстановка может ухудшиться. И.о. руководителя ГИБДД региона Виталий Давыдов отметим, что в случае осложнения дорожной обстановки число нарядов ДПС будет увеличено в первую очередь на федеральных и региональных трассах.

Тюмень, служба информации

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