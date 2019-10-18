В Тюменской области на детской площадке нашли труп молодого человека

В Нижней Тавде на детской площадке обнаружено тело 19-летнего молодого человека. По данным источника «Нового дня», близкого к правоохранительным органам, парень свел счеты с жизнью из-за неразделенной любви.

Фотография тела на одной из детских площадок Нижней Тавды была опубликована в телеграм-канале «Тюменская уМоора». В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области «Новому дню» сказали, что по факту обнаружения мертвого тела проводится доследственная проверка, но отказались сообщить подробности.

Глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов категорически отказался комментировать происшествие. «Не надо ничего уточнять, информацию не даю. Занимайтесь своим делом», – заявил Борисов.

Нижняя Тавда, служба информации

Нижняя Тавда. Другие новости 18.10.19

Расходы на очередную реконструкцию в «Рощино» получили федеральное одобрение. / Компания уральских олигархов Бикова и Боброва залила кипятком любимый микрорайон тюменских властей. / Тюменская ГИБДД попросила водителей не превращать пятницу в «день жестянщика». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»