В Тюмени водитель такси «Яндекс» сбил ребенка на пешеходном переходе

В Тюмени будут судить водителя такси «Яндекс», сбившего на пешеходном переходе 6-летнего мальчика. Ребенок в ДТП получил тяжелую черепно-мозговую травму.

По версии следствия, 20-летний студент «таксовал» с помощью мобильного приложения «Яндекс». 25 августа 2019 года он вез пассажиров на арендованном автомобиле Hyundai Solaris. Водитель вел автомобиль с превышением скорости, кроме того, на машине были установлены одновременно шипованные и нешипованные шины. На пешеходном переходе у дома №32/3 по улице Широтной таксист сбил шестилетнего мальчика, который переходил дорогу вместе с мамой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ребенок получил в ДТП закрытую черепно-мозговую травму с переломом височной кости и ушибом головного мозга тяжелой степени. Водитель такси признал свою вину, теперь он предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Максимальное наказание по данной статье составляет два года лишения свободы.

Тюмень, служба информации

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