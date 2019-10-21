Тюменская компания, которая дружит с «Газпромом» и «Сургутнефтегазом», два месяца не платит зарплату

Крупный тюменский производитель бурового и нефтепромыслового оборудования – ООО «Нефтепроммаш» – задолжал своим работникам зарплату за два месяца. В ситуацию пришлось вмешаться прокурору Ленинского АО города Тюмени Алексею Андриянову.

Прокурор встретился с работниками предпрития. Во встрече принимали участие также представители Гострудинспекции по Тюменской области и департамента экономики и стратегического развития городской администрации. Причиной для встречи стала поступившая в прокуратуру информация о задержках выплаты зарплаты.

Выяснилось, что руководство предприятия задолжало 187 работникам зарплату за август и сентябрь 2019 года. Всего задолженность составила более 7,6 млн руб. Прокурор потребовал от генерального директора ООО «Нефтепроммаш» погасить долги по зарплате и объявил ему предостережение о недопустимости нарушения закона. Прокурор намерен обратиться в суд с иском о взыскании задолженности по оплате труда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Согласно данным из открытых источников, предприятие «Нефтепроммаш» – один из ключевых игроков на рынке бурового и нефтегазопромыслового оборудования России. Среди клиентов предприятия – «Газпром», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Башнефть» и другие крупные компании нефтегазового сектора. Гендиректором предприятия является Михаил Черский, единственным владельцем – Гахраманов Эльчин Самед Оглы.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 21.10.19

В Тюмени водитель такси «Яндекс» сбил ребенка на пешеходном переходе. / В Тюменской области на детской площадке нашли труп молодого человека. / Расходы на очередную реконструкцию в «Рощино» получили федеральное одобрение. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»