В Тюмени пьяный водитель джипа врезался в маршрутку. ФОТО, ВИДЕО

В Тюмени пьяный водитель спровоцировал ДТП с маршруткой и перевернулся. В аварии пострадала пассажирка виновника ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

ДТП произошло на улице Ямской около 3 часов дня. Столкнулись Toyota RAF4, KIA Spectra и маршрутка. По данным ГИБДД, виновником аварии являлся водитель «Тойоты», который в состоянии опьянения выехал на полосу встречного движения и врезался в переднее колесо маршрутки. После столкновения «Тойота» перевернулась на бок, выбраться из нее людям помогали прохожие. В ДТП пострадала пассажирка «Тойоты», женщина 1968 года рождения, ее на «скорой» доставили в больницу.

Второй легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, когда та резко затормозила.

Тюмень, служба информации

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