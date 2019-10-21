В Тюменской области подросток катался на автобусе, зацепившись за него снаружи

В Тобольске ребенок катался на рейсовом автобусе, зацепившись за него сзади. Видео опасного «зацепа» было размещено в группе «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

Ролик снят из салона едущего за автобусом автомобиля. На коротком видео видно, как подросток в красной куртке едет , зацепившись рукой на уровне заднего окна автобуса. Ноги при этом у «зацепера» волочатся по дороге. Закадровый голос при этом произносит: «Это Тобольск, детка!»

Видео набрало 45 комментариев, большинство пользователей осудили «зацепера», написав о опасности такого «экстрима». «А попадёт под автобус или машину, опять будут водители виноваты», «еще будут виноваты воспитатели, учителя, врачи, социальные службы, участковый, но только не родители», «люблю экстрим, но это не он, а дурость. Родители, купите ребенку горные лыжи, борд», – пишут комментаторы. Некоторые пользователи, правда, написали, что сами так катались в детстве.

В пресс-службе ГИБДД Тюменской области «Новому Дню» сообщили, что по данному факту проводится проверка. Кроме того, сотрудники ГИБДД проведут профилактическую работу в образовательных учреждениях города.

Как писал «Новый день», 12 октября сотрудники РЖД сняли с поезда двоих зацеперов 9 и 11 лет, которые ухитрились доехать на сцепке вагонов от Тугулыма до Тюмени.

Тобольск, служба информации

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