В Тюменской области запретили есть рыбу из-за опасной инфекции: «первыми начали умирать собаки»

В Тобольском районе из-за Гаффской болезни госпитализировано трое местных жителей. Детям в Ачирской средней школе рекомендовали не есть рыбу, которая могла быть причиной заражения, на место выехали врачи Тобольской ОКБ№3, сотрудники Роспотребнадзора и управления ветеринарии.

Трое жителей Ачирского сельского поселения Тобольского района госпитализированы с одинаковыми симптомами – у людей отнимались ноги и руки. 55-летнего мужчину бортом санавиации вывезли в Тобольск в воскресенье, 20 октября, женщину 60 лет также по воздуху увезли в город в понедельник, 21 октября, сообщил глава Ачирского сельского поселения Дильнур Яналиев. Затем больных доставили в токсикологическое отделение ОКБ№1 в Тюмени. Еще один мужчина добрался до больницы в Тобольске самостоятельно.

Яналиев поставил в известность Роспотребнадзор и органы здравоохранения и ветеринарии, после чего во вторник, 22 октября, в Ачиры вылетели представители этих служб.

Как сообщил один из местных жителей, в Ачиркой средней школе врачами рекомендовано не кормить детей рыбой в связи с подозрением на Гаффскую болезнь. В управлении Роспортебнадзора по Тюменской области сообщили, что госпитализированным местным жителям уже поставлен именно этот диагноз. Оба заболевших – члены одной семьи. Еще один их родственник госпитализирован в ОКБ№3 Тобольска. Предположительно, все трое заразились, поев рыбу, которую сами и выловили.

Сейчас сотрудники Роспотребнадзора проводят подворные обходы в сельском поселении с уведомлением жителей о рисках возможного заражения при употреблении рыбы. Специалисты отобрали пробы воды и рыбы и проводят эпидемиологические исследования. Дильнур Яналиев отметил в разговоре с корреспондентом «Нового дня», что рыба – основной продукт питания местных жителей. «Мы только рыбу и едим», – сказал глава.

По словам одного из местных жителей, первыми от инфекции пострадали местные собаки, которые недавно внезапно стали умирать. Дильнур Яналиев подтвердил, что в поселении умерло десять собак неделю назад, но не стал связывать это с болезнью людей.

Три года назад в Тобольском районе были случаи гибели собак и заболевания людей с такими же симптомами, рассказал Яналиев. Болезнь была отмечена в деревне Топкинбашево, заболели трое рыбаков. Как рассказал один из местных жителей, в сентябре этого года от заболевания с такими же симптомами скончался бывший глава Ачирского сельского поселения Аскар Айдуллин. Тогда, якобы, врачи не заподозрили у мужчины Гаффскую болезнь и списали симптомы на проблемы с почками.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, Гаффская болезнь – острое заболевание, которое можно получить, поев зараженной рыбы. От человека к человеку болезнь не передается.

Тобольский район, служба информации

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