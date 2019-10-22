Тюменский чиновник высказался за обязательную регистрацию собак

В Тюмени нужно ввести обязательную регистрацию домашних животных. Об этом 22 октября заявил замглавы Тюмени Павел Перевалов на заседании комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

С вопросом о количестве собак в Тюмени обратился к Перевалову при обсуждении благоустройства города либерал-демократ Мурат Тулебаев. Депутат поинтересовался, хватает ли имеющихся 69 площадок для выгула собак для 800-тысячного города, учитывая, что по новому закону «Об ответственном обращении с животными» выгуливать животных можно только на специально оборудованных площадках. «Права-то возникают у нас, чтобы штрафовать по этому закону людей, которые выгуливают животных вне площадок. А они спросят – условия-то вы нам создадите, чтобы нас не привлекали к административной ответственности?» – спросил Тулебаев

«Обязательных требований по регистрации домашних животных пока не введено, поэтому сообщить количество собак мы не можем. На мой взгляд, было бы неплохо ввести такие правила регистрации, чтобы, по крайней мере, владеть статистикой и понимать, в каких районах города надо обустраивать площадки для выгула собак», – ответил Перевалов.

Замглавы города напомнил, что в районах новой застройки площадки оборудуются в обязательном порядке в соответствии с СанПиНами и заверил, что проблем с ними нет. В районах уже сложившейся застройки администрация проводит встречи с жителями, чтобы определить, есть ли потребность в оборудовании площадки для выгула собак. Место для выгула оборудуют, если это возможно с учетом требований существующих СанПиНов, сказал Перевалов.

Тюмень, служба информации

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