В Тюмени в вентиляционной шахте жилого дома нашли труп

В Тюмени на чердаке жилого дома на улице Герцена обнаружили труп неизвестного мужчины. Следственный комитет начал проверку страшной находки.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области,тело нашли во вторник, 22 октября. Труп находился в вентиляционной шахте. Региональный следком начал доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Тюмень, служба информации
Тюмень. Другие новости 23.10.19
Из пораженного опасной болезнью тюменского поселка госпитализировали еще троих человек. / Тюменский чиновник высказался за обязательную регистрацию собак. / Тюменские депутаты предложили наказать тепловиков за срыв сроков ремонта сетей. Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube