В Тюмени в вентиляционной шахте жилого дома нашли труп

В Тюмени на чердаке жилого дома на улице Герцена обнаружили труп неизвестного мужчины. Следственный комитет начал проверку страшной находки.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области,тело нашли во вторник, 22 октября. Труп находился в вентиляционной шахте. Региональный следком начал доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 23.10.19

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