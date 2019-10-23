Крупный тюменский производитель «молочки» задолжал рабочим 15 млн рублей

Нижнетавдинский производитель молочных продуктов – ООО «ПК Молоко» – задолжал своим работникам 15 млн рублей зарплаты. Прокуратура возбудила против компании административное дело.

Информация о задержках оплаты труда поступила на «горячую линию» прокуратуры города Тюмени. Областная прокуратура организовала проверку на предприятии, в Нижнюю Тавду выехал начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Альберт Новопашин. Совместно с главой Нижнетавдинского района Валерием Борисовым и представителем Гострудинспекции он встретился с сотрудниками предприятия.

Выяснилось, что «ПК Молоко» не выплатила работникам зарплату за август и аванс за сентябрь. Общая сумма задолженности составила 15 млн руб. По итогам проверки прокуратура Нижнетавдинского района объявила гендиректору предприятия Ринату Насырову предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства и предупредила, что он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности, если не расплатится с работниками. Сам гендиректор на встрече с трудовым коллективом не присутствовал, вместо него с людьми общался финансовый директор.

Отметим, что, согласно данным из открытых источников, выручка ООО «Производственная компания «Молоко»» в 2018 году сократилась на 119 млн рублей, а убытки компании составили 95,5 млн рублей. Единоличным владельцем предприятия с уставным капиталом в 587 млн рублей является гендиректор Ринат Насыров.

Нижняя Тавда, служба информации

Нижняя Тавда. Другие новости 23.10.19

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