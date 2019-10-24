В Тюмени врачи не сумели спасти пациента, который упал в холле поликлиники

Мужчина 1957 года рождения скончался в холле тюменской поликлиники №3. Врачи 45 минут пытались реанимировать пациента, но безрезультатно.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, в четверг, 24 октября^ в холле поликлиники упал пожилой мужчина. Врачи поликлиники, а затем и приехавшей через 15 минут «скорой помощи», провели все необходимые действия, чтобы снова запустить сердце, но спасти пожилого человека не удалось.

На место выезжали сотрудники полиции. По факту смерти пожилого человека Следственным управлением СК РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.

В группе «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте» пользователи, обсуждая происшествие, жаловались на долгий срок ожидания записи на анализы. Так, одна из комментаторов написала, что ждет записи на УЗИ сердца с 1 июля.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 24.10.19

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