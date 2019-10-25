Банкротящийся тюменский научный центр задолжал «Сбербанку» миллиарды

Тюменский «Сибирский научно-аналитический центр» (СибНАЦ) задолжал компаниям, контролируемым «Сбербанком», 2 млрд 650 млн рублей. Общая сумма требования кредиторов к «СибНАЦу» – почти 3 млрд рублей, говорится в протоколе собрания кредиторов центра.

Согласно документу, основным кредитором «СибНАЦа» является ООО «СБК-Ритейл», которому научно-аналитический центр задолжал 1 млрд 952 млн рублей. Долг перед «СБК-Геофизика» – 700 млн рублей. Обе компании представлял на собрании кредиторов один человек, Олег Петров. И «СБК-Ритейл», и «СБК-Геофизика» являются дочерними предприятиями ООО «СБК-Проект», которое, в свою очередь, принадлежит ООО «Сбербанк Капитал», собственникам 100% которого является ПАО «Сбербанк».

Остальными кредиторами «СибНАЦа», присутствовавшими на собрании, являются УФНС по Тюменской области (почти 24 млн руб), ООО «Аргус» (5 млн руб), ООО «Северо-Запад» (260 тыс руб), ООО «Айвекс-Тюмень» (348 тыс руб) и физическое лицо Наталья Сафронова, которой «СибНАЦ» задолжал 172 тыс рублей. Остальные кредиторы не явились на собрание, которое сотсоялось 21 октября.

НАО «СибНАЦ» было признано банкротом в начале июля этого года. Иск о банкротстве подало ООО «Инженерное бюро», которому научный центр задолжал 2,6 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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