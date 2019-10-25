Буйный тюменец два раза за сутки сбегал из «скорой», которую сам же вызвал

В Тюмени 30-летний мужчина с начала года 96 раз вызывал «скорую помощь». При этом в «скорой» пациент неизменно буянит и проявляет агрессию к медикам.

В четверг, 24 октября, от пациента поступило два вызова. Сначала вечером он позвонил в «скорую» и вызвал врачей по поводу старой травмы. За пять дней до вызова он выписался из ОКБ№2 Тюмени после лечения от ножевого ранения в левую сторону грудной клетки. Медики приехали и предложили мужчине госпитализацию. По пути пациент повел себя агрессивно по отношению к врачам и попытался выбить в машине стекло.

Медики вызвали полицию, но, когда стражи порядка приехали, пациент от них сбежал. Около полуночи мужчина снова вызвал «скорую». Приехавшие врачи оказали ему помощь и снова повезли в стационар. Пациент снова начал проявлять агрессию и отказываться от госпитализации, после чего применил старую схему: сбежал.

С начала года этот пациент 96 раз вызывал «скорую». Чтобы осмотреть мужчину и оказать ему помощь медикам периодически приходится вызывать полицию из-за агрессии со стороны пациента, сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи».

Тюмень, служба информации

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