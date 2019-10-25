Полпред Цуканов назвал причину, по которой тюменцы стали чаще умирать от рака

Плохая экология является причиной роста заболеваемости раком в Тюменской области. Одна из главных проблем региона – плохая вода, заявил в пятницу, 25 октября, на совещании в Тюмени полпред президента в УрФО Николай Цуканов.

«Стоит отметить, что сегодня более половины проб воды из источников хозяйственно-питьевого назначения не соответствуют санитарно-химическим нормативам, – заявил Цуканов. – В Тобольском районе этот показатель составляет порядка 70%». Полпред отметил, что проблема касается всех территорий области. По словам Цуканова, лишь 31 из 83 очистное сооружение очищает воду в соответствии с нормативами.

Цуканов отметил, что «водные объекты на территории региона относятся к классу грязных». При этом уральский полпред добавил, что большая часть загрязнений поступает в тюменские реки из регионов, расположенных выше по течению. Так, река Тобол на своем протяжении в Тюменской области качественно почти не меняется. Основное загрязнение поступает в нее в Курганской области.

В 2018 году в Тобол в соседнем регионе было сброшено 4,5 млн кубометров сточных вод без очистки, остальные сточные воды имели недостаточную степень очистки. Цуканов отметил, что губернаторы регионов Александр Моор и Вадим Шумков уже обсуждали эту проблему.

В результате экологических проблем в регионе высокий уровень заболеваемости раком. Цуканов отметил, что заболеваемость онкологическими болезнями растет в регионе на протяжении ряда лет. Предусмотренное нацпроектом «Здравоохранение» снижение количества раковых заболеваний в Тюменской области не достигнуто, констатировал полпред.

Тюмень, служба информации

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