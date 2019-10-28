Тюменец, ставший жертвой побоища в военной части в Забайкалье, пришел в сознание

Один из двоих солдат, выживших после расстрела тюменским срочником Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье, пришел в сознание в больнице в Москве. Это житель Аромашевского района Евгений Графов, получивший тяжелые ранения.

Графов в тяжелом состоянии был доставлен в одно из московских медучереждений несколько часов назад. «Ему оказывают всю необходимую помощь. О его состоянии, в том числе [степени] тяжести, нам не сообщают. Единственное, что удалось узнать – что Женя пришел в сознание», – цитирует сестру солдата Елену Графову информационный портал ZAB.RU. По словам Графовой, в ближайшее время допрашивать пострадавшего военнослужащего не будут.

Рамиль Шамсутдинов вечером в пятницу, 25 октября, в военной части 54160 в Забайкальском крае расстрелял из автомата Калашникова двоих офицеров и восьмерых сослуживцев. Восемь человека погибли, в том числе оба офицера, два человека были ранены. Один из раненых – житель Тюменской области Евгений Графов. В понедельник, 28 октября, его доставили в Москву.

Суд избрал Шамсутдинову меру пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит пожизненное лишние свободы.

По официальной позиции Министерства обороны, к трагедии привел нервный срыв военнослужащего, не связанный с прохождением военной службы. По другим данным, причиной срыва стали неуставные взаимоотношения. Отец призывника Салимчан Шамсутдинов сейчас собирает средства на адвоката и намерен лично приехать в Забайкальский край. В сети Интернет создана петиция с призывом освободить Рамиля Шамсутдинова, ее подписали порядка пяти тысяч человек.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 28.10.19

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