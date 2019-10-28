Прокуратура выяснила, по чьей вине тюменские легкоатлеты в Адлере остались без денег на еду и жилье

Прокуратура подтвердила нарушения при отправке юных тобольских спортсменов в Адлер на соревнования «Шиповка юных». Надзорное ведомство установило, что детско-юношеская спортивная школа №2 города Тобольска не обеспечила финансирование поездки.

Как установила проверка прокуратуры, 18 сентября региональный Центр спортивной подготовки (ЦСП) и ДЮСШ№2 Тобольска заключили договор об организации участия сборной Тюменской области по легкоатлетическому четырехборью во всероссийских соревнованиях «Шиповка юных». Школа должна была обеспечить участие 10 членов сборной в соревнованиях с 19 по 26 сентября.

Вместо этого спортшкола отправила на соревнования 26 юных спортсменов в сопровождении трех тренеров. Финансирование поездки спортшкола не обеспечила. Деньги были незаконно собраны тренерами-преподавателями с родителей спортсменов. Когда дети вернулись домой, ЦСП выплатил тренерам сумму, истраченную на поездку.

В Адлере тренеры решили изменить место проживания спортсменов. Вместо гостевого дома «Старт» дети проживали в другом месте. Информация об этом попала в СМИ, вызвав большой общественный резонанс, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По итогам прокурорской проверки глава Тобольска Максим Афанасьев привлек председателя городского комитета по физкультуре и спорту Ольгу Алееву к дисциплинарной ответственности. Алеева получила замечание. К ответственности также были привлечены другие лица. Городская прокуратура внесла Максиму Афанасьеву представление о недопустимости повторения подобной ситуации.

Напомним, о том, что в конце сентября в Адлере юные спортсмены из Тобольска оказались без денег для оплаты проживания и питания, сообщил в видеообращении тренер Леонид Клевачев. Он рассказал, что для обеспечения детей всем необходимым должны были использоваться средства Центра спортивной подготовки Тюменской области (ЦСП). По словам тренера, на неоднократные обращения чиновники не реагировали, и для размещения детей и их питания наставнику пришлось тратить собственные деньги. Дети разместились в доме сердобольного местного жителя. После того, как тренеры подняли шумиху в СМИ, спортшкола №2 перечислила им деньги.

Тюмень, служба информации

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