В Тюменской области женщина избила мужчину костылями за безразличие

В Ялуторовске женщина побила костылями своего собутыльника за то, что он уделял ей недостаточно внимания. Возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью.

По версии следствия, подозреваемая пришла в гости к 48-летнему потерпевшему, который живет в доме у родственников. Мужчина и женщина стали вместе выпивать. Застолье закончилось ссорой: гостья возмутилась тем, что мужчина оказывает ей мало внимания. Она схватила первый попавшийся под руку предмет – костыль – и ударила им собутыльника по голове. После чего схватила второй костыль и снова огрела им обидчика, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Спасаясь от разгневанной женщины, мужчина выбежал на улицу и вызвал «Скорую помощь». На указанный адрес приехали сотрудники полиции, которые и задержали возмущенную даму. Подозреваемая, женщина 1975 года рождения, нигде не работает и ранее привлекалась к уголовной ответственности. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, за причинение легкого вреда здоровью ей грозит до 2 лет лишения свободы.

Ялуторовск, служба информации

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