Владимир Путин наградил орденом тюменского вице-губернатора

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев награжден Орденом почета. Указ президента Владимира Путина о награждении был подписан в понедельник, 28 октября.

Тюменский вице-губернатор награжден за «достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Получить комментарий Сергея Сарычева не удалось, чиновник не ответил на звонок на мобильный телефон.

Сергей Сарычев является вице-губернатором Тюменской области с декабря 2005 года, он занял должность второго человека в исполнительной власти региона на следующий месяц после назначения губернатором Владимира Якушева (сейчас министр строительства и ЖКХ РФ).

Сарычев родился 1 августа 1959 года в селе Викулово Викуловского района Тюменской области. В органы власти попал из комсомола, в 1983-1992 годах был последовательно сначала вторым, а потом первым секретарем Ишимского горкома комсомола, далее – секретарем тюменского обкома ВЛКСМ. С 1992 по 1997 год занимал должность председателя комитета по делам молодежи и туризму администрации Тюменской области, был одним из авторов закона «О молодежной политике в Тюменской области».

В 1997 – 2001 годах Сергей Сарычев курировал социальные вопросы в должности заместителя губернатора Тюменской области Леонида Рокецкого. В 2001 – 2003 годах работал заместителем председателя правительства ХМАО, руководил департаментом по вопросам организации деятельности правительства ХМАО. В 2004 – 2005 годах – заместитель губернатора Тюменской области Сергея Собянина.

Орден почета – первый для Сергея Сарычева. Ранее он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»(2010 г.), нагрудным знаком Министерства образования РФ «Почётный работник сферы молодёжной политики». Сарычев является почетным работником органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской области, награждён почетной грамотой ЯНАО.

Тюмень, служба информации

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