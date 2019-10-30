В Тюмени МЧС эвакуировало поликлинику

В Тюмени экстренно эвакуировали поликлинику №8. Причиной стала оставленная кем-то сумка на колесиках.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, около 10 часов утра в среду, 30 октября, поступило сообщение о том, что во входной группе поликлиники №8 города Тюмени была обнаружена ничейная сумка на колесиках. На место выехали сотрудники полиции, которые никаких опасных предметов не обнаружили. Сумка оказалась пустой. По предварительным данным, сумку кто-то просто забыл.

Тем не менее, находка стала причиной эвакуации поликлиники. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области сообщили, что в 9:58 поступило сообщение об оставленном в поликлинике предмете. На место выехали четверо сотрудников ведомства, которые совместно с администрацией поликлиники эвакуировали из здания 250 человек.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 29.10.19

Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал, что президент сделает в ответ на расстрел военнослужащих в Забайкалье. / Экс-главврача тюменского «Медицинского города» избрали защитником 5 тысяч медиков. / Тюменская область выделит деньги Кургану, несмотря на огромный дефицит бюджета. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»