российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 30 октября 2019, 17:55 мск

Новости Тюмень

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Тюмень, Ямал, Югра

В Ишиме пенсионерка заплатила полмиллиона, чтобы получить компенсацию за БАДы

Ишимская пенсионерка перевела мошенникам 580 тысяч рублей, чтобы получить компенсацию за ранее купленные биологически активные добавки (БАДы). Пожилая женщина надеялась разбогатеть на 16 млн рублей.

Пол версии следствия, 70-летней женщине на телефон позвонили неизвестные и рассказали, что она имеет право на компенсацию в размере 16 млн рублей за ранее приобретенные БАДы. Чтобы получить деньги, надо было только написать заявление и оплатить регистрационный сбор в 580 тысяч рублей. Пенсионерка обрадовалась и перевела мошенникам нужную сумму несколькими траншами.

Через некоторое время на связь с потерпевшей вышел человек, представившийся адвокатом. Он сообщил, что пенсионерка выиграла судебный процесс и деньги можно забрать, но для обналичивания счета нужно еще заплатить.

Потерпевшая ответила, что денег у нее больше нет и попросила занять ей нужную сумму. После этого контакт с мошенниками прервался, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Пожилая женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 30.10.19

Убитый тюменским солдатом офицер макал его головой в унитаз и заставлял драить туалет. / ОНФ проверит, почему в Тюменской области восемь лет сливают фекалии без очистки. / Выборы новой думы Тюменской области обойдутся в сотни миллионов рублей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Тюмень, Урал, Здоровье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Финансы, Экономика,