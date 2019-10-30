В Ишиме пенсионерка заплатила полмиллиона, чтобы получить компенсацию за БАДы

Ишимская пенсионерка перевела мошенникам 580 тысяч рублей, чтобы получить компенсацию за ранее купленные биологически активные добавки (БАДы). Пожилая женщина надеялась разбогатеть на 16 млн рублей.

Пол версии следствия, 70-летней женщине на телефон позвонили неизвестные и рассказали, что она имеет право на компенсацию в размере 16 млн рублей за ранее приобретенные БАДы. Чтобы получить деньги, надо было только написать заявление и оплатить регистрационный сбор в 580 тысяч рублей. Пенсионерка обрадовалась и перевела мошенникам нужную сумму несколькими траншами.

Через некоторое время на связь с потерпевшей вышел человек, представившийся адвокатом. Он сообщил, что пенсионерка выиграла судебный процесс и деньги можно забрать, но для обналичивания счета нужно еще заплатить.

Потерпевшая ответила, что денег у нее больше нет и попросила занять ей нужную сумму. После этого контакт с мошенниками прервался, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Пожилая женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 30.10.19

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