ГИБДД рекомендовала тюменцам не выезжать на дорогу

В Тюменскую область идет непогода. В четверг, 31 октября, ожидается мокрый снег, гололед и сильный порывистый ветер. В ГИБДД региона рекомендовали автомобилистам, особенно неопытным, воздержаться от дальних поездок.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, 31 числа госавтоинспекция переходит на усиленный режим работы для предотвращения ДТП в условиях снегопада. Сотрудники ГИБДД совместно с дорожниками будут контролировать обстановку на дорогах для борьбы с возможным гололедом и снежными переметами. Гаишники будут предупреждать водителей об ухудшении видимости.

В ГИБДД призвали водителей учитывать плохую видимость на дороге и не превышать скорость, не совершать рискованных маневров и быть готовым к противоаварийным действиям.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, а четверг в Тюменской области ожидается мокрый снег, гололед и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Тюмень, служба информации

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