Городскую думу Тюмени обвинили в дедовщине

Тюменскую городскую думу обвинили в существовании «дедовщины» и «сращивании» с администрацией города Тюмени. Депутат Дмитрий Елагин предложил создать депутатские денежные фонды, чтобы уравнять думцев в возможностях.

На заседании городской думы в четверг, 31 октября, при рассмотрении вопроса о выполнении правил благоустройства города депутат от ЛДПР Дмитрий Елагин заявил, что депутаты-«старожилы» городской думы имеют возможность влиять на выбор округов, дворы в которых будут благоустроены в первую очередь за счет средств бюджета. Елагина возмутило, что в 2019 году львиная доля благоустройства пришлась на Калининский административный округ, где, кроме ремонта дворов, был обустроен сквер и сделано уличное освещение.

«На избирательном округе, который я представляю, у нас такого не делается и даже в планах ничего подобного нет на ближайшие несколько лет. Я хотел бы обратиться к коллегам-депутатам, – заявил депутат от ЛДПР Дмитрий Елагин. – Надо нам уйти от темы «дедовщины», в кавычках, конечно. Когда депутаты, не один десяток лет сидящие в этих креслах, имеют безусловное влияние на работников городской администрации и львиную долю нашего общего с вами городского бюджета затягивают на свои избирательные округа».

Елагин заявил, что надо рассмотреть возможность выделения равных для всех думцев «депутатских фондов», по примеру областной думы. «Нас же всех этот вопрос интересует, мы же в кулуарах это обсуждаем. Чтобы у каждого депутата была возможность влиять на процент благоустройства своих территорий. Чтобы такого не было, как сейчас, сращивания представительного органа власти с исполнительной», – сказал депутат.

Замглавы Тюмени Павел Перевалов в ответ заявил, что отбор дворов для благоустройства проводился «по принципу ранжирования». Очередь выстраивалась по состоянию двора и ряду других технических критериев. Начиная с 2020 года дворы для реконструкции будут выбираться с учетом инициативы жителей.

Председатель гордумы единоросс Евгений Заболотный тоже ответил Елагину, фактически порекомендовав либерал-демократу следить за своим языком. При этом председатель ухитрился ни разу не назвать имени оппонента, зато признался в любви к коллегам по думе. «Я год работаю в этом коллективе, всех люблю и всех уважаю, и не знаю случаев сращивания депутатов с административным составом, – заявил спикер. – Если такие случаи есть, давайте их конкретно обсуждать, и не на заседании думы. Тогда мы попросим правоохранительные органы подключиться. Или попросим извиниться за те заявления, сделанные на заседании думы или в ином общественном пространстве. Это очень важно, следить за тем, что мы говорим».

По поводу распределения средств на ремонт дворов Заболотный заявил, что предложение Елагина «загонит в тупик» бюджетный процесс. «Дело не в деньгах или их дележе. Можно их распределять по депутатам или по управам. Но это значит в целом загнать бюджетный процесс в тупик. Надо нам посмотреть, все ли мы делаем, чтобы эти дворы были благоустроены. А там элементарно не соблюдены процедуры, которые заложены нашими же правовыми актами. А деньги есть», – заявил председатель гордумы.

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года в Тюмени прошли довыборы в тюменскую областную думу, в которых победил единоросс Николай Руссу, экс-депутат городской думы. Выборы проходили именно по Калининскому избирательному одномандатному округу. Впрочем, ни Елагин, ни Заболотный не упомянули об этом, несомненно, случайном, совпадении.

Тюмень, служба информации

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