Тюменский губернатор обратился за помощью к пользователям соцсетей

Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил пользователей соцсетей стать участниками проекта «Советник губернатора». Информация об этом размещена на страницах главы региона в социальных сетях, в частности, в Инстаграм.

«Мы создали платформу интернет – опросов, где каждый сможет принять участие в обсуждении региональных проектов и тем, важных для всех нас», – говорится в сообщении. Так, ранее была проведена серия фокус-групп, где участников спрашивали, почему молодежь откладывает рождение детей и что ей мешает или помогает быть счастливыми родителями. Опрос доступен на данный момент, он проходит до 20 ноября.

Для участия в проекте нужно зарегистрироваться на сайте советникгубернатора.рф. Участникам гарантируется анонимность.

Тюмень, служба информации

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