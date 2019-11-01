«Суперджет» авиакомпании «Ямал» кружит над тюменским аэропортом, готовясь к аварийной посадке

Самолет «Сухой Суперджет» рейса Тюмень – Санкт-Петербург из-за поломки кружит над аэропортом «Рощино», вырабатывая топливо. Посадка аварийного лайнера запланирована на 21:15.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, самолет авиакомпании «Ямал» вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург, но из-за обнаруженной на борту неисправности экипаж принял решение вернуться в Рощино. На борту 80 пассажиров и 6 членов экипажа. Ориентировочное время посадки – 21:15.

От МЧС в аэропорт прибыли 39 сотрудников на 14 единицах техники. Они готовы к реагированию в случае возникновения внештатной ситуации.

Updated: самолёт приземлился в Рощино в 20:16 без происшествий. Агентство «Север-Пресс», ссылаясь на источник, пишет, что, по словам представителей АТК «Ямал», после взлета у самолета отказал левый двигатель. По версии главы предприятия Василия Крюка, к ЧП могло привести попадание птицы в двигатель.

Тюмень, служба информации

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