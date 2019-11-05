В Тюменской области оперативно-следственная группа раскрыла похищение кота

В Тобольске женщина украла из организации понравившегося кота. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.

В тобольскую полицию обратился 32-летний мужчина, у которого пропал кот. Он рассказал, что купил кота породы британская короткошерстная за 55 тысяч рублей. Однако, дома держать животное оказалось нельзя, потому что у детей мужчины проявилась аллергия на кошачью шерсть. Тогда владелец кота отвез его на работу. Там за котом ухаживали и кормили его.

На место исчезновения кота выехала оперативно-следственная группа. Оперативники просмотрели записи камер видеонаблюдения и выяснили, что кота похитила неизвестная женщина, которая зашла в сторожевую комнату на территории организации, а потом скрылась на автомобиле в неизвестном направлении. Полицейские выяснили, что похитительницей животного является 42-летняя жительница села Алымка Уватского района.

Полицейские созвонились с женщиной и убедили ее приехать в Тобольск. Подозреваемая добровольно выдала похищенного кота. Стражам порядка она объяснила, что похитила животное, потому что оно ей очень понравилось.

По факту кражи, причинившей значительный ущерб гражданину, возбуждено уголовное дело. Теперь любительнице чужих котов грозит до 5 лет лишения свободы.

Тобольск, служба информации

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