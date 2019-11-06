Тюменская облдума отказалась увеличить материнский капитал

Тюменским коммунистам не удалось добиться повышения размера регионального материнского капитала в Тюменской области. В среду, 6 ноября, комитет по социальной политике областной думы даже не стал рассматривать предложение КПРФ о повышении размера регионального маткапитала до 220 тыс рублей.

Коммунисты предлагали увеличить региональный материнский капитал с сегодняшних 40 тысяч рублей до 220 тыс 248 рублей. Авторы законопроекта отметили, что в Тюменской области один из самых маленьких региональных маткапиталов. К примеру, в Иркутской, Московской, Омской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тамбовской областях выплаты составляют 100 тыс рублей и более. В Хабаровском крае при рождении третьего и последующего ребенка выплачивается 250 тыс рублей, которые можно потратить на увеличение жилплощади. В Республике Удмуртия выплачивается компенсация в 300 тыс рублей на покрытие ипотеки.

При этом в Тюменской области маткапитал составляет 40 тыс рублей, это двойной размер МРОТ за 2012 год, умноженный на количество месяцев отпуска по беременности и родам. Коммунисты предложили высчитывать размер материнского капитала, исходя из среднемесячной зарплаты в регионе. Это 47 196 рублей. При продолжительности отпуска по беременности и родам в 140 дней маткапитал был бы равен 220 тыс 248 рублей.

Всего в 2018 году маткапитал был выплачен 4 тыс 836 людям. На эти цели было истрачено 193 млн рублей. В случае принятия предложения КПРФ, региону на выплаты потребуется 1 млрд 65 млн рублей в год.

Законопроект получил три негативных экспертных заключения. Депутаты воспользовались этим, чтобы не голосовать по законопроекту на облдуме и отказались выносить его на пленарное заседание.

Депутат Тамара Казанцева отметила, что даже у нищих регионов, по сравнению с Тюменской областью, размер материнского капитала больше. Коммунистка заявила, что дождется, когда «Единая Россия» дозреет до увеличения маткапитала и поддержит такое предложение единороссов. Либерал демократ Глеб Трубин поддержал коммунистов, рассказав, что в Хабаровском крае в семьях, где рождается третий ребенок, за счёт регионального бюджета ипотека погашается полностью.

Тюмень. Другие новости 06.11.19

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