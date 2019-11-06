Таксист вернул пассажиру 2,6 миллиона рублей

В Тюмени честный таксист вернул пассажиру сумку с крупной суммой денег.

Как рассказали РИА «Новый День» представители фирмы, оказывавшей транспортные услуги, клиент вызвал машину утром и поехал по своим делам. Когда маршрут был завершен, пассажир ушел, забыв сумку, в которой находилось 2,6 миллиона рублей. Вспомнил о своих вещах и деньгах мужчина только через несколько часов. За помощью он обратился в администрацию такси. Менеджеры выяснили, что заказ выполнял водитель на Hyundai Solaris, который сотрудничает с сервисом более 5 лет. Они передали его контакты заказчику. Таксист, в свою очередь, вернул сумку с деньгами ее законному владельцу.

Отметим, что по статистике таксистов, каждые полчаса где-то в России пассажир забывает личную вещь в заказанной машине. Чаще всего это происходит в январе и мае, когда много праздничных дней: люди отдыхают и становятся менее внимательными. Обычно оставляют ключи, телефоны, сумки и шапки. Но бывают и необычные находки. Например, в Санкт-Петербурге забывали гитару и бутылку виски, в Иркутске – вставную челюсть, в Омске – гирю, в Хабаровске – живую игуану. А в Ставрополе водитель нашел в машине олимпийский факел, который пассажир оставил после эстафеты Олимпийского огня. Все вещи были возвращены владельцам.

Тюмень, Елена Васильева

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