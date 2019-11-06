Тюменец из любопытства расстрелял маршрутку на остановке

Житель Тюмени расстрелял маршрутку из пистолета, чтобы проверить, пробьют ли пули металлический борт. Пули повредили два окна автомобиля, по счастливой случайности в маршрутке никто не пострадал, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Вечером 27 апреля 2019 года 32-летний житель Тюмени ехал со знакомыми на автомобиле «Лада Приора» в качестве пассажира. Будучи пьян, мужчина взял у одного из знакомых пневматический пистолет, чтобы «посмотреть». На улице 50 лет Октября он два раза выстрелил по маршрутному такси №77, которое стояло на остановке.

Пули из газового пистолета повредили два окна маршрутки, по счастью, пострадавших не оказалось. Владельцу автомобиля был причинен ущерб более чем в 45 тыс рублей, большую его часть возместила страховая компания.

Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия. Сам хулиган объяснил свои действия тем, что хотел проверить, пробьет ли пистолет кузов маршрутки. В среду, 6 ноября, Ленинский районный суд Тюмени признал мужчину виновным, приговорив к 450 часам обязательных работ и возмещению оставшегося ущерба – более 13 тысяч рублей.

Тюмень, служба информации

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