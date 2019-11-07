В Тюмени водитель «Лексуса» отбивался от гаишников у скульптуры «Счастье». Видео

В центре Тюмени гаишники вчетвером скрутили и задержали водителя, отказавшегося им подчиняться. На видео, размещенном в соцсети «Вконтакте», видно, как мужчина несколько минут сопротивляется сотрудникам ГИБДД, кричит и просит прохожих о помощи. Непокорного водителя «винтили» совсем рядом со скульптурной композицией «Счастье».

Задержание водителя

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, инцидент произошел 5 ноября около 16:30 на пересечении улиц Максима Горького и Республики (на площади 400-летия Тюмени). «Лексус» выехал за стоп-линию на «красный». После того, как машина свернула с Республики налево на улицу Максима Горького, ее остановили сотрудники полка ДПС ГИБДД.

На 27-летнего водителя был составлен протокол о нарушении ПДД. При этом нарушитель вел себя вызывающе. Сотрудники ГИБДД попросили его выйти из машины, чтобы автомобиль можно было досмотреть. Водитель вышел из своей машины, закрыл ее и пошел в другую сторону, отказавшись садиться в патрульный автомобиль.

Автоинспекторы предупредили мужчину, что он отказывается подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, и пригрозили применить к нарушителю спецсредства. После этого полицейские силой задержали тюменца, который сопротивлялся, призывал свидетелей снимать происходящее на телефон и просил проходящих мужчин о помощи.

В итоге гаишникам все же удалось досмотреть автомобиль в присутствии его владельца. На задержанного составили протокол за сопротивление сотрудникам полиции, после чего нарушителя доставили в дежурную часть.

Видео: группа «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте».

Тюмень, служба информации

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