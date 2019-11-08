Тюменские гаишники предупредили об опасности на дорогах

В ГИБДД Тюменской области предупредили водителей об ухудшении дорожных условий из-за погоды в пятницу, 8 ноября. Госавтоинспекция порекомендовала водителям, особенно с небольшим стажем, воздержаться от дальних поездок.

«Сегодня на территории Тюменской области синоптики прогнозируют осадки и понижение температуры до отрицательных значений, что может привести к возникновению неблагоприятных дорожных условий», – сообщили в ГИБДД региона. Госавтоинспекция с 8 по 10 ноября будет патрулировать трассы области, чтобы своевременно обнаруживать и устранять гололед и снежные заносы. Сотрудники ГИБДД будут предупреждать водителей об опасности в случае ухудшения видимости на трассах.

Также в ГИБДД рекомендовали водителями выбирать в условиях возможного гололеда и плохой видимости безопасную скорость и избегать опасных маневров.

Тюмень, служба информации

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