Россельхознадзор уничтожил 2 тонны опасной тюменской «молочки»

Почти сто нарушений, связанных с несоблюдением ветеринарных требований, выявил с начала 2019 года Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО у местных производителей молока. Было изъято из оборота и утилизировано более 2 тонн «молочки» без маркировки и сроков годности.

Основные нарушения в сфере производства, переработки, хранения и продажи молока – отсутствие ветеринарных сопроводительных документов и нарушения требований технических регламентов о безопасности пищевой и, в частности, молочной продукции. Специалисты Россельхознадзора провели 22 внеплановые проверки и выявили более 95 нарушений, сообщили в пресс-службе ведомства.

На виновных было составлено 24 протокола об административных правонарушениях, выписано 20 предписаний об устранении нарушений, общая сумма наложенных штрафов составила более 329 тыс рублей.

Конкретные предприятия, на которых были обнаружены нарушения, в Россельхознадзоре не называют. Однако, летом 2019 года в молоке нижнетавдинского ООО «ПК «Молоко»» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Компания пыталась оспорить в суде решение Россельхознадзора, но безуспешно.

Тюмень, служба информации

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