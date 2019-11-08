В Тюмени два человека погибли, упав с разных домов с промежутком в 12 минут

Два человека, погибшие в результате падения с большой высоты, были обнаружены в Тюмени с интервалом в 12 минут. Сейчас личности погибших и обстоятельства их смерти устанавливаются.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по городу Тюмени, в 12:10 в пятницу, 8 ноября, в полицию поступило первое сообщение о том, что неизвестный мужчина погиб, выпав из дома №92 по улице Республики (в просторечье здание именуют «муравейником»). Предварительно полицейские установили, что смерть наступила от падения с большой высоты. Личность мужчины средних лет пока не установлена, с балкона какого этажа выпал мужчина, еще выясняют. Прибывшим в 12:22 сотрудникам «скорой помощи» оставалось только констатировать смерть.

В 12:22 в полицию поступило сообщение, что с большой высоты из дома на проезде 9 Мая выпала женщина. На место прибыли сотрудники полиции и «скорой помощи». Врачи констатировали смерть женщины. Ориентировочно, погибшей было около 50 лет. Обстоятельства происшествия пока выясняются, но, по предварительным данным, смерть не носила криминального характера.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, женщина упала с 6 этажа жилого дома. По факту ее гибели, как по по факту гибели мужчины на улице Республики, начата доследственная проверка.

Тюмень, служба информации

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