Трое бывших банкиров обманули «Сбербанк» на миллионы рублей

В Тюмени трое мошенников набрали кредитов на 19 миллионов рублей. Займы они брали по подложным документам на подставных лиц и успели за четыре месяца похитить у кредитной организации 19 млн рублей.

По версии следствия, с февраля по май 2018 года трое обвиняемых похитили у Сбербанка более 19 млн рублей. Все трое имели опыт работы в банковской сфере. Мошенники подыскивали через Интернет или среди своих знакомых людей, которые соглашались оформить на себя кредит за вознаграждение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Преступники изготавливали подложные трудовые договоры и справки о доходах, позволяющие получить крупный кредит.

Не подозревая, что документы подложные, работники банка предоставляли подставным заемщикам кредиты на суммы от 1,5 до 3 млн рублей. Большая часть выданных денег была похищена мошенниками. Сейчас 33-летнего жителя Тюмени и его 30-летнюю сообщницу из Тюменского района ждет суд по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Третий сообщник мошенников находится в розыске.

Тюмень, служба информации

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