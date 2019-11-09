В Тюменской области под колесами грузовика погиб экс-начальник ГИДДД

Бывший начальник ГИБДД Тобольска Виктор Китов погиб в ДТП. Авария произошла на 135-м километре трассы Тобольск-Ханты-Мансийск.

Как сообщил «Новому Дню» источник, близкий к правоохранительным органам, в 15:10 в субботу, 9 ноября, «Лада Ларгус» на 135-м километре дороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Дэу Нексия». «Лада» пыталась обогнать грузовик. От удара «Дэу» отбросило под этот же грузовик. Водитель иномарки погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, погибший – бывший начальник ГИБДД Тобольска Виктор Китов. В пресс-службе сообщили, что Виктор Китов уже давно уволен из органов внутренних дел.

Тобольск, Служба информации

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