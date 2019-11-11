Тюменка заплатила 1,3 млн рублей за снятие порчи по телефону

В Тюмени женщина отдала 1,3 миллиона рублей за исцеление от порчи. Мошенник «лечил» жертву дистанционно, по телефону.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в конце октября жительница Тюмени оставила заявку на одном из сайтов, где предоставляли услуги экстрасенсов. Тюменке позвонил неизвестный мужчина и представился помощником экстрасенса. Он сразу диагностировал у женщины наличие проблем в жизни и установил, что причина неурядиц – порча.

«Помощник экстрасенса» убедил женщину пройти обряды исцеления, причем все действия по борьбе «с негативом» проводились дистанционно. За снятие порчи женщина отправила около 1,3 миллиона рублей своих накоплений на указанный мошенником счет неустановленного банка. После получения денег «помощник экстрасенса» перестал выходить на связь.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Сейчас полиция пытается установить личность «экстрасенса».

Тюмень, служба информации

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