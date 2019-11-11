В Тюмени гастарбайтеры нелегально разливали водку 10 сортов

В Тюмени полиция накрыла подпольный цех по производству нелегального алкоголя. На оборудованном складе 26 гастарбайтеров в промышленных масштабах разливали «водку» и «коньяк» различных наименований.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области обнаружили подпольный цех по производству немаркированного алкоголя на одном из складов на улице Чекистов в Тюмени. На складе жили 26 граждан государств ближнего зарубежья. Они изготавливали 10 видов водки и 7 наименований коньяка в промышленных масштабах.

Полицейские изъяли более 132 тысяч бутылок готового к продаже спиртного, 19 тыс литров этилового спирта в канистрах и 10 тыс литров спиртосодержащей жидкости в общей сложности более чем на 35 млн рублей. Также была изъята полуавтоматическая производственная линия, транспорт и погрузочная техника.

Возбуждено уголовное дело о производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта или сбыте товаров и продукции без маркировки, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Трое предполагаемых организаторов подпольного производства задержаны и помещены в СИЗО. Им может грозить до 6 лет лишения свободы с крупным штрафом.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 11.11.19

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