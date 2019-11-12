20 курсантов тюменского училища попали в больницу после смерти их товарища от менингита

В Тюмени от менингита умер 18-летний курсант ТВВИКУ. Факт трагедии «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, но при этом не уточнили имя юноши. Как сообщает портал 72.ru, речь идет о курсанте Михаиле Баранове. После смерти молодого человека 21 сослуживец Баранова госпитализирован в областную инфекционную больницу. Городская поликлиника №3 провела вакцинацию и профилактическую терапию антибиотиками всех контактировавших с больным.

Михаил Баранов поступил в ОКБ№2 Тюмени 8 ноября в крайне тяжелом состоянии, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного департамента здравоохранения. Несмотря на усилия врачей, курсант умер в реанимации спустя несколько часов. Лабораторные исследования выявили диагноз «менингококковый менингит». Поскольку эта инфекция передается воздушно-капельным путем, в тот же день в ТВВИКУ работали две бригады медиков.

Всех контактировавших с Барановым вакцинировали, провели профилактическую антибиотикотерапию и осмотрели. Медики взяли у контактировавших с умершим анализы, 21 курсант был переведен в инфекционную больницу «с профилактической целью». В ТВВИКУ заявили, что вспышки менингита в училище нет. Как пишет портал 72.ru со ссылкой на собственный источник, перед госпитализацией в училище игнорировали жалобы Баранова на головную боль, температуру, рвоту и сыпь. Якобы, вместо оказания полноценной помощи в училище курсанта лечили парацетамолом и цитрином.

Тюмень, служба информации

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