В Тюмени на оживленном перекрестке дорога провалилась в канализацию. ВИДЕО

В Тюмени на перекрестке улиц Харьковской и Одесской из-за порыва водопровода провалился асфальт. ГИБДД перекрыла движение по улице Харьковской, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

На видео, размещенном в группе «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте», видно, что провал рядом с дорогой, заполненный водой, образовался раньше. В месте первоначального провала виден разрушенный бетонный забор. Видеозапись демонстрирует, что асфальт на проезжей части дороги проваливается буквально за считанные секунды.

Сейчас перекрыто движение автомобилей по улице Харьковской от улицы Одесской в сторону улицы Пермякова. В обратную сторону автомобили движутся в обычном режиме. На месте происшествия был выставлен патруль ГИБДД, прибыли сотрудники дорожных служб. Провал затронул крайнюю правую полосу дороги и тротуар, в происшествии никто не пострадал.

Как рассказали в пресс-службе ООО «Тюмень Водоканал», причиной провала стало повреждение крупного канализационного коллектора, в который поступают стоки с центральной и заречной части Тюмени. На месте работают аварийные бригады, был разработан план ремонтных мероприятий. Пока в «Тюмень Водоканале» не смогли сказать, сколько продлятся ремонтные работы.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.11.19

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