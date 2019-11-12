В Тюмени член облизбиркома подал в суд на прокуратуру и детский сад

Член избирательной комиссии Тюменской области от ЛДПР Александр Лобов подал в суд на детский сад №158 города Тюмени и прокуратуру региона. Лобов просит у суда отменить запрет для его сына посещать детский сад без пробы Манту и признать незаконным бездействие в этой ситуации прокуратуры.

Как рассказал «Новому Дню» Александр Лобов, 8 июля 2019 года он подписал письменный отказ от проведения его шестилетнему сыну туберкулиновой диагностики – пробы Манту. После чего получил уведомление от заведующей детским садом Константиновой, что дошкольное образование мальчика «будет осуществляться в форме, исключающей посещение детского коллектива» до тех пор, пока не будет предоставлено заключение врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка туберкулеза.

Мальчик по направлению медработника из детского сада посетил фтизиатра в Областном противотуберкулезном диспансере, который выдал справку, что в окружении ребенка не выявлено данных о больных туберкулезом, и рекомендовал обследование ребенка. Выдать справку непосредственно о том, что у ребенка отсутствует туберкулез или нет его клинических проявлений на момент осмотра (именно такая справка была нужна заведующей детсадом), без пробы Манту или рентгенодиагностики врач отказалась. Сам же Александр Лобов отказался от пробы Манту и рентгена, которые посчитал излишними.

«Первая причина – я имею право отказаться. Вторая – не вижу в этом необходимости. Третья – устаревшая проба Манту 1907 года малоинформативная, дающая много ложноположительных и ложноотрицательных результатов, а также побочных эффектов», – объяснил причины своего отказа отец ребенка. На руках у родителя была также справка от педиатра о том, что мальчик «соматически здоров и может посещать детское учреждение».

Полученная от врача справка не устроила заведующую детским садом, и в допуске сына Александра Лобова в детский коллектив было отказано. Когда отец мальчика пожаловался директору департамента образования города Тюмени Вячеславу Воронцову, тот признал отказ правомерным. Не помогло Лобову доказать свою правоту и обращение в прокуратуру Тюменской области.

В итоге 12 ноября Александр Лобов обратился в Ленинский районный суд с иском против детского сада и прокуратуры. Он считает, что действия чиновников от образования нарушают конституционные права его ребенка. Мальчик не ходит в детский сад с 23 сентября 2019 года.

Лобов в своем иске просит суд признать незаконным приказ о недопуске своего сына в детский сад и обязать образовательное учреждение дать мальчику возможность получать дошкольное образование в очной дневной форме. Сам истец утверждает, что это первый в Тюменской области случай, когда разбирательство на тему туберкулинодиагностики доходит до суда. «К сожалению, мои надежды на то, что департамент образования города Тюмени и прокуратура Тюменской области в досудебном порядке защитит права и законные интересы моего несовершеннолетнего сына не оправдались. Поэтому я вынужден идти в суд. Хотелось бы надеяться, что именно суд поставит жирную точку в этом вопросе, который не дает покоя многим родителям и наши деткам», – говорит автор иска.

В пресс-службе департамента образования Тюмени отметили, что окажут соответствующую юридическую поддержку детскому саду. В департаменте отметили, что действиями администрации детского сада не нарушены права и свободы истца и его несовершеннолетнего сына.

«Изоляция необследованного ребенка не противоречит ни Конституции, ни Закону об образовании, так как школа может предложить иные формы обучения, – сообщили в департаменте. – При отказе от Манту родители могут использовать альтернативные методы обследования».

В департаменте подчеркнули, что вопрос о допуске ребенка в детский коллектив решается руководством детского сада, а не врачом. «Норма о праве фтизиатра выдать справку об отсутствии заболевания без пробы Манту (на основе других данных) не свидетельствует о том, что врач решает вопрос о допуске ребенка в школу», – заявили в департаменте образования.

Тюмень, служба информации

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