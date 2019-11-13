В Тюменской области пьяная бабушка пыталась задушить четырехлетнюю внучку

В Тобольске будут судить женщину за попытку убийства своей четырехлетней внучки. Ребенка спас пьяный сожитель бабушки, сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда.

По версии следствия, покушение на ребенка произошло днем 17 сентября 2019 года. Мать девочки ушла на работу в Областную больницу №3, оставив дочь с 50-летней бабушкой. В этот день бабушка пила водку со своим сожителем. Опьянев, бабушка решила убить ребенка. Она подошла к лежавшей на кровати девочке и начала ее душить. Сожитель женщины находился в это время на кухне и продолжал выпивать. Услышав шум, он прибежал в комнату и предотвратил убийство.

Пострадавшую девочку привезли в ту же больницу, где работает ее мать. Она попыталась выяснить, что произошло с ребенком, но бабушка рассказала, что у девочки начались судороги. Врачи, однако, установили, что у ребенка серьезные повреждения, которые возникли не просто так. Медики зафиксировали у девочки кому, постгипоксическую энцефалопатию, отек легких, многочисленные кровоизлияния на лице и шее. Здоровью ребенка причинен тяжкий вред.

Было возбуждено уголовное дело.В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области отказались от каких-либо комментариев по данному делу.

Тобольск, служба информации

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