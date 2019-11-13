В Тюмени пьяный мужчина поссорился с подростками и открыл стрельбу

В Тюмени минувшей ночью во дворе дома по улице Профсоюзной, 7 пьяный мужчина поссорился с молодыми людьми и открыл стрельбу из травматического пистолета. На место приезжала полиция, все участники конфликта были доставлены в Отдел полиции №4.

Сообщение о стрельбе ночью с 12 на 13 ноября было размещено в группе «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте». «Кто слышал по адресу Профсоюзная, 7 выстрелы, крики и оры?? Какой-то мужчина лежал на земле, зачем-то перед ним был открыт багажник, потом приехала полиция», – написал анонимный автор сообщения.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили факт инцидента. Как сообщили в полиции, ночью возле дома по улице Профсоюзной между нетрезвым мужчиной 1976 года рождения и троими молодыми людьми в возрасте 18-20 лет произошел конфликт. Старший мужчина выстрелил в воздух из травматического пистолета. Оружие было надлежащим образом зарегистрировано. Все четверо участников конфликта были доставлены в отделение полиции, оружие изъято. Сейчас сотрудники отдела полиции №4 проводят проверку по факту произошедшего.

Тюмень, служба информации

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